EXCLUSIVITATE. Primarul de Nikolaev: „Acest război se va termina cu moartea lui Putin sau cu o lovitură de stat la Moscova”

21:10

În ce situații pot fi suspendate posturile TV de propagandă; Liliana Vițu: „Există mai multe etape” Liliana Vițu, președinta Consiliului Audiovizualului (CA), a declarat în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la Jurnal TV că o eventuală suspendare a posturilor de televiziune care încalcă normele se face pe etape, după ce au fost epuizați ceilalți pași: avertizarea și aplicarea amenzilor. „Dacă vedem că am dat amenzi, că am atenționat, că am făcut apel și se continuă, deja nu mai putem vorbi...