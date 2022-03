Războiul din Ucraina ar putea declanșa o criză alimentară

16:30

Ureea nu este un ingrasamant cu efect imediat. Mai intai trebuie transformata in amoniu, intr-un ritm care depinde de temperatura solului. Transformarea ureei in amoniu necesita parcurgerea unei etape in care azotul este sub forma amoniacala si deci sensibil la volatilizare in functie de conditiile meteorologice (vant si caldura in special) daca nu a fost […]