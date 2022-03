(live) Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a parlamentului. Pe ordinea de zi sunt incluse 23 de proiecte de lege

11:30

În cazul unui război prelungit în Ucraina, realizările socio-economice ale Moldovei, țara vecină, ar putea fi periclitate, potrivit previziunilor Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Datele sugerează că din cauza conflictului din Ucraina și a crizelor asociate, în Moldova peste 30 % din populație ar putea trăi sub pragul sărăciei, iar în următorul an, fiecare al doilea moldovean riscă să devină sărac.