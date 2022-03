Actorul Orlando Bloom a anunțat că se află în Republica Moldova (Foto)

13:00

Însărcinată în luna a șaptea, Natalia Kuznetsova din orașul Harkov, Ucraina, a mers 12 ore pe jos cu fetița ei de trei ani, mama și surorile, ca să ajungă la hotarul cu Republica Moldova. Au plecat de acasă în a treia zi de la declanșarea războiului, gonite de frică și incertitudine, scrie unimedia.info „Cum am trecut hotarul, parcă am nimerit într-o altă lume. Atâta lume bună, adunată la un loc, nu am mai văzut în viața mea. Fiecare ne ajuta cu ce putea și nimeni nu ne-a luat niciun ban pentru...