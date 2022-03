UE dublează finanțarea pentru ajutorul militar acordat Ucrainei la 1 miliard de euro

08:00

Consilierul șefului biroului președintelui Ucrainei, Alexei Arestovici, consideră că probabilitatea ca trupele rusești, aflate în stânga Nistrului, să fie implicate în războiul din Ucraina este foarte mică. Declarația a fost făcută în cadrul unui interviu publicat pe 22 martie de portalul Nord News. Oficialul de la Kiev a adăugat că, în opinia sa, chiar dacă […] The post VIDEO Arestovici, despre implicarea Transnistriei în războiul împotriva Ucrainei: „Puțin probabil că vor rezista” appeared first on NewsMaker.