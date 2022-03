Rusia nu mai accepta plati in dolari si euro in contul livrarilor de gaze naturale catre Uniunea Europeana, ci in ruble - VIDEO

Rusia nu mai accepta plati in dolari si euro in contul livrarilor de gaze naturale catre Uniunea Europeana, ci in ruble - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md