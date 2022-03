Fără ajutoare de Paște în 2022. Nu vor beneficia de sprijin nici persoanele cu grad de invaliditate și nici cele din păturile social vulnerabile.

12:30

Potrivit adevărul, din cauza conflictului din Ucraina și a crizelor asociate, în Moldova peste 30 % din populație ar putea trăi sub pragul sărăciei, iar în următorul an, fiecare al doilea moldovean riscă să devină sărac. „Efectele economice ale războiului din Ucraina vor fi resimțite în întreaga regiune și milioane de oameni vor avea nevoie […] Articolul PNUD: Războiul din Ucraina ar putea aduce mii de cetăţeni ai Republicii Moldova sub pragul sărăciei apare prima dată în ea.md.