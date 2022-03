VIDEO Curaj sau nebunie totală?! Un necunoscut a aruncat cu un cocktail Molotov în zidul Kremlinului

09:30

Potrivit previziunilor Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în cazul unui război prelungit în Ucraina, realizările socio-economice ale Moldovei, țara vecină, ar putea fi periclitate. Datele actuale sugerează că, din cauza conflictului din Ucraina și a crizelor asociate, în Moldova peste 30% din populație ar putea trăi sub pragul sărăciei, iar în următorul an, fiecare […]