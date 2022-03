Tiraspolul schimbă macazul și vrea dialog cu Chișinăul: Războiul din Ucraina a blocat aprovizionarea dinspre est

17:40

Cadre emoționante filmate de o jurnalistă de la CNN în gara centrală din Varșovia. Imaginile surprind copii ucraineni, fugiți din calea războiului, cum dorm pe saltele gonflabile sau pături întinse pe jos. Imaginile au fost postate pe Twitter și au emoționat internauții. Ukrainian children sleeping on the Central Station floor. We have just been granted … Articolul video | Imagini emoționante dintr-o gară din Varșovia. Copii ucraineni refugiați dorm pe saltele și pături întinse pe jos apare prima dată în ZUGO.