„Suntem încă vulnerabili”. Șefa Consiliului Audiovizualului propune revenire la legea anti-propagandă

În regiunea transnistreană continuă să fie transmise mesaje despre clădirile minate. Pe 22 martie, persoane necunoscute au anunțat că mai multe centre comerciale din Râbnița ar fi minate. Informația a fost raportată reprezentanților departamentului de afaceri interne din regiune. „A venit un mesaj la poșta administrației din Râbnița în această dimineață, 22 martie, în jurul