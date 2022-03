Rusia ar putea încerca să anexeze Odesa prin metoda „referendum“

10:30

Oficialii de rang înalt din S.U.A vorbesc despre o schimbare a tacticii ruseşti în invadarea Ucrainei. Putin nu mai are ca scop capturarea Kievului, declară oficialii americani către publicaţia The Wall Street Journal.