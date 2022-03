Maia Sandu și președintele Elveției, Ignazio Cassis, au vizitat refugiații ucraineni: Vom oferi în continuare protecție și sprijin

16:10

Ambasada SUA în Ucraina a transmis, citând Ministerul de Externe al Ucrainei, că 2.389 de copii ucraineni „au fost răpiți” din teritoriile controlate de ruși ale regiunilor Lugansk și Donețk și duși în Rusia, scrie Digi24. According to the Ukrainian Foreign Ministry, Russian forces have illegally removed 2,389 Ukrainian children from Donetsk and Luhanks oblasts to Russia. This is not assistance. It is kidnapping. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 22, 2022 Potrivit The Guardian, guvernul...