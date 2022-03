România ar putea primi mai multe produse agricole din R. Moldova

09:10

Ministerele de externe de la București și Chișinău au ignorat rezoluția APCE prin care Transnistria este declarată regiune ocupată de Rusia. Este opinia istoricului și diplomatului Mihai Gribincea, care a remarcat că a lăsa să treacă neobservată o asemenea rezoluție e o mare greșeală. „La 15 martie a.c. , APCE a recunoscut regiunea transnistreană a Republicii Moldova drept teritoriu aflat sub ocupație rusească. Amendamentul prin care Rusia este recunoscută ca stat agresor a fost propus de către europarlamentarul român Titus Corlățeanu și a fost susținut în unanimitate de 216 europarlamentari. Mă așteptam ca după un asemenea succes al diplomației române, MAE al României și mai ales MAEIE de la Chișinău să facă declarații prin care să salute adoptarea rezoluției APCE, să-și reconfirme intențiile și eforturile pentru a pune capăt stării de ocupație a 11% din teritoriul Republicii Moldova. Din păcate, ambele ministere de externe s-au făcut că plouă. A lăsa să treacă neobservată o asemenea rezoluție e o mare greșeală, cu atât mai mult că rezoluția adoptată reconfirmă la nivel de APCE ceea ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat încă în 2004 în vestitul caz Ilașcu și alții versus Moldova și Rusia. Și anume că vinovată pentru războiul din Transnistria din anul 1992 este Rusia, care continuă să ocupe până în prezent raioanele din stânga Nistrului ale Republicii Moldova”, a explicat fostul ambasador al R. Moldova în România. De asemenea, Mihai Gribincea a mai observat că Ministerul de Externe de la Chișinău, nu doar că nu a salutat adoptarea Rezoluției APCE, ci a încercat să-i minimalizeze importanța. „E o declarație politică, domnule, nu e mare scofală!, ne zice ministrul de externe, care aflăm că nu e doar „expert în războaie civile”, dar și în științe politice, expert care face „distincții” și clasificări savante între rezoluții, declarații, etc. ale forurilor internaționale. Din păcate, declarația neghioabă, bâlbâită a ministrului de externe Popescu a fost repetată în cadrul conferinței de presă de ieri și de președintele Maia Sandu... Ce înțelege ministrul Popescu prin declarația sa ne-a explicat foarte bine pe Facebook Marcela Tuscă, absolventă a Facultății de Drept de la Strasbourg: „Traducere din limba moldovenească în limba română: „politic” în general e folosit cu o conotație negativă de către autoritățile statului R. Moldova. Ceva e „politic” în măsura în care reflectă fie o chestiune (meschină) de interes, ori de imagine, în orice caz ca ceva inferior la nivel de conținut. Este expresia tipică a despărțirii, în logică post-modernă, a politicii de realitate, adică a despărțirii politicii de o schemă valorică. Când totul e relativ, așa cum proclamă post-modernitatea, politica e redusă la gest, la ritual de imagine, n-are nicio valoare de conținut. „E o decizie politică” e totuna cu a spune „n-are legătură cu realitatea”. Realitatea n-ar fi definită de poziții care fac trimitere la valori, și care îi oferă *sens* acestei realități, ci la tehnicitatea *fără sens* a unor „procese”, a unor „mecanisme”. „Politic” înseamnă pentru ei „inoperabil”. De asta Nicu Popescu caută „soluții la reglementarea transnistreană” în afara SENSULUI POLITIC al declarației APCE despre teritoriul transnistrean ca teritoriu OCUPAT de Federația Rusă. Adică caută o brânză. Or în lumea oamenilor care insistă să mai păstreze *sensuri*, declarația APCE are *valoare*, iar valoarea participă la căutarea soluției. Pentru noi *politic* are sens, și nu peiorativ, ci unul cât se poate de superior, pentru că angajează la un nivel suprem valorile și atitudinile noastre. ” În opinia mea, abordarea ministrului Popescu în legătură cu adoptarea Rezoluției e dictată de aceiași teamă a conducerii actuale de la Chișinău de a nu supăra Rusia, cu speranța că dacă se ascund cu capul în nisip, Rusia nu va ataca Moldova”, a punctat diplomatul. Mihai Gribincea a vorbit și despre pașii pe care Chișinăul ar trebui să-i facă după adoptarea acestei rezoluții. „După adoptarea Rezoluției APCE prin care Transnistria este declarată regiune ocupată de Rusia, și Parlamentul Republicii Moldova ar trebui, la rândul său, să declare Transnistria teritoriu ocupat de Rusia, adoptând și o legislație corespunzătoare în acest sens în vederea protejării populației aflate sub ocupație. (Parlamentul georgian a adoptat o asemenea legislație privind regiunile sale ocupate de Rusia (Abhazia și Osetia de Sud) încă la 28 octombrie 2008.) Or, atât Președintele Maia Sandu, cât și parlamentarii PAS de astăzi, deși au majoritate în Parlament, nu au curajul să adopte o Lege despre teritoriile ocupate de Federația Rusă. Rezoluția APCE, pune în altă lumină și statutul trupelor Federației Ruse aflate pe teritoriul Republicii Moldova. O lume întreagă știe că acestea sunt trupe de ocupație, dar guvernarea de la Chișinău nu are curajul nici la acest subiect să vorbească cu subiect și predicat, chiar dacă în 2018 Adunarea Generală a ONU a adoptat un proiect de rezoluție în acest sens. Și această lașitate politică, este prezentată de diplomația moldovenească drept mare ”meșteșug” diplomatic. În ultimele luni, discuțiile moldo-ruse purtate pentru utilizarea munițiilor din Transnistria, ne erau prezentate de MAEIE drept negocieri pentru retragerea trupelor ruse din Moldova. Rezoluția adoptată de APCE prin care Transnistria este declarată regiune ocupată de Rusia, îndreptățește Republica Moldova să solicite Federației Ruse despăgubiri, compensații pentru ocuparea timp de peste 30 de ani a raioanelor din stânga Nistrului. Va avea curaj acest guvern, care nu poate abandona politica „vițelului ce suge de la două vaci”, să înainteze Rusiei o notă de plată pentru ocuparea Transnistriei timp de trei decenii? Eu cunosc răspunsul la această întrebare, dar ce credeți dvs., dragi prieteni?", a întrebat diplomatul într-un comentariu publicat pe Facebook.