UE va înființa un fond de reconstrucție postbelică pentru Ucraina

Colapsul produs de explozia prețurilor de pe piața carburanților a lăsat urme adânci nu doar în buzunarele consumatorilor, ci și în planurile de viitor ale fermierilor și agricultorilor din țara noastră. Oamenii au fost luați prin surprindere de cifrele pe care le-au descoperit la pompă și s-au văzut nevoiți fie să umble le rezervele de combustibil păstrate pentru „zilele negre”, fie să își schimbe din mers traiectoria următorului an de muncă. Am încercat să analizăm impactul pe care îl are prețul combustibilului asupra agriculturii din Moldova dar și cât de mult poate influența acesta prețul mai multor produse de primă necesitate.