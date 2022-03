Percehzitii la Federatia de parasutism din Moldova. Conducearea ar fi incasat ilegal 3 milioane de lei in 2019 si peste 7 milioane in 2020 - prejudiciu in proportii deosebit de mari

Percehzitii la Federatia de parasutism din Moldova. Conducearea ar fi incasat ilegal 3 milioane de lei in 2019 si peste 7 milioane in 2020 - prejudiciu in proportii deosebit de mari

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md