Națonala de fotbal, moment de răscruce: Andronic și Frunză vin la Total Sport să analizeze perspectivele echipei țării

21:10

Maia Sandu, de Ziua Mondială a Sindromului Down: „Acceptarea diferențelor ne face mai buni, mai uniți și mai puternici” De Ziua Mondială a Sindromului Down, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, îndeamnă cetățenii să spargă prejudecățile legate de oamenii care au acest sindrom și să-i facă să se simtă parte a comunității. În mesajul public adresat, șefa statului spune că oamenii cu Sindromul Down trăiesc alături de noi - îi recunoaștem după zâmbetul larg și după inocența cu care se bucură...