Impas pe front şi negocieri anevoioase în războiul ruso-ucrainean

Xavi i-a "uns la suflet" pe fanii Barcelonei, după victoria uriașă cu Real Madrid Antrenorul Barcelonei, Xavi, şi-a lăudat echipa după ce catalanii s-au impus categoric în faţa lui Real Madrid, cu scorul de 4-0 (2-0), chiar pe stadionul Santiago Bernabeu. "Am dat dovadă de personalitate, de mândrie, am ştiut să păstrăm balonul. Am făcut un meci pe care l-am controlat. Această victorie poate schimba dinamica prezentului şi a viitorului", a precizat Xavi la conferinţa de presă de după meci. "Am pr...