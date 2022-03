Vlad Batrîncea cheamă guvernarea să nu mai organizeze "parade de PR" la centrele de plasament pentru refugiați

14:10

Unicul efect real al politicii monetare promovate de BNM este majorarea profiturilor la băncile comerciale care vor încasa in 2022 cu peste 500 mln lei mai multe venituri. De această părere este președintele Uniunii de Afaceri Moldo-Ruse, Igor Dodon, care a efectua o analiză a activității Băncii Naționale, în perioada de criză. • "În condițiile când inflația nu are origini monetare, lupta cu ea prin instrumente monetare, de fapt are un singur efect: scumpirea banilor pentru populație, agenții ec...