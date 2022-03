Alerta cu bombă în școlile din stânga Nistrului, FALSĂ. Krasnoselski: Nu permitem ura etnică

09:50

Ziua mondială a sindromului Down, recunoscută oficial de Naţiunile Unite din 2011, este marcată la 21 martie, în fiecare an, începând cu 2006, fiind o zi dedicată conştientizării la nivel mondial a bolii, relatează Agerpres. Ziua Mondială a Sindromului Down în 2022 aduce în prim plan includerea celor cu sindrom Down în societate, fapt care […]