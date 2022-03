Bursa de la Moscova s-a redeschis pentru prima oară din 25 februarie, dar doar pentru operațiuni limitate

16:20

Procuratura Anticorupție a reținut pe un termen de 72 de ore, un ex-agent sub acoperire, care este vizat într-o cauză penală pornită, conform unei bănuieli rezonabile de săvârșire a infracțiunii de escrocherie comisă în proporții mari. Astfel, potrivit circumstanțelor cazului, în februarie 2022, persoana vizată, fiind agent sub acoperire, folosindu-se de acest statut, aflându-se în [...]