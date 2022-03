Răspunsul Moscovei, după ce Zelenski s-a declarat dispus să discute cu Putin

13:20

Oficialii de rang înalt din SUA vorbesc despre o schimbare a tacticii ruseşti în invadarea Ucrainei. Putin nu mai are ca scop capturarea Kievului, declară oficialii americani către publicaţia The Wall Street Journal, transmite Mediafax. Anterior, Statele Unite şi aliaţii săi au crezut că obiectivele iniţiale ale preşedintelui Putin sunt capturarea Kievului în câteva zile … Articolul Înalți oficiali americani, citați de WSJ: Putin nu mai are ca scop capturarea Kievului apare prima dată în ZUGO.