Alertă cu bombă în toate instituțiile de învățământ din regiunea transnistreană

Fostul fotbalist David Beckham și-a cedat contul de Instagram, unde are 71,5 milioane de urmăritori, unei doctorițe din Harkov, care pe tot parcursul zilei de duminică a postat pe Instagram Stories videoclipuri și fotografii din maternitatea orașului aflat sub asediul forțelor ruse, scrie The Guardian, preluată de Digi24. Irina le-a arătat milioanelor de fani ai lui Beckham subsolul strâmt în care au fost evacuate toate femeile însărcinate și proaspetele mămici în prima zi a invaziei rusești. Ea...