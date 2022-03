China: Un avion de pasageri cu 133 de persoane la bord s-a prăbușit în sudul țării

11:00

Echinocțiul de primăvară 2022 are loc azi: Când se schimbă ora Echinocțiul de primăvară în 2022 are loc duminică, 20 martie, la ora 17:33, ora Moldovei. Este momentul care marchează sosirea primăverii astronomice în emisfera nordică, în timp ce în emisfera sudică începe toamna astronomică. Este, de asemenea, data la care se spune că „ziua este egală cu noaptea”, adică orele de lumină sunt egale cu cele de întuneric. După echinocțiul de primăvară, durata zilei (luminată de soare) va continua să c...