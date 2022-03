Grecia se va implica în reconstruirea maternității din Mariupol, distrusă de bombardamentele ruse

13:10

Orășelul Tvardița din raionul Taraclia se află la 1,5 kilometri de hotarul cu Ucraina. Chiar și așa, nu toți locuitorii cunosc ce se produce în țara vecină. Asta am dedus după ce am făcut o vizită în Tvardița. Un bărbat de acolo a spus că nu ne poate răspunde care este rolul Rusiei în acest război, iar o femeie a declarat că în Ucraina are loc o operațiune militară.