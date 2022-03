ONU: 902 civili au fost ucişi în Ucraina de la începutul războiului

16:00

Reprezentanții Procuraturii Anticorupție declară că, astăzi, au reținut pe un termen de 72 de ore un ex-agent sub acoperire. În februarie, persoana vizată, fiind agent sub acoperire, a indus în eroare două persoane. Acesta, sub pretextul că va facilita perfectarea actelor de identitate românești, a dobândit ilegal mijloace financiare în sumă de 8 500 euro și […]