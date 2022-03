Războiul din Ucraina ar putea dura cel puțin încă o lună – spune consilierul șefului Oficiului președintelui Zelenski

15:50

Lituanienii care vor călători în Rusia sau Belarus vor putea să ia cu ei maximum 60 de euro cash, informează portalul local Delfi.lt. Astfel, persoanele fizice care pleacă în Belarus sau Rusia vor putea avea asupra lor nu mai mult de 60 de euro, de persoană, pentru nevoi personale. Aceleași restricții se vor aplica și […]