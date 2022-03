De luni vom dormi mai puțin! Astăzi are loc echinocțiul de primăvară

10:00

Acuzaţiile Rusiei că Kievul are arme biologice şi chimice sunt false şi arată că preşedintele rus Vladimir Putin are în vedere folosirea acestor arme de către el însuşi în războiul împotriva Ucrainei, a afirmat luni preşedintele american Joe Biden, potrivit The Guardian. "Putin este încolţit şi acum vorbeşte despre noi inclusiv că am avea arme