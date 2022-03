Cea mai înfricoșătoare armă a Rusiei, ”tata tuturor bombelor”: Poate distruge complet o clădire dintr-o lovitură

18:10

Nu doar poporul rus are de suferit din cauza sancțiunilor impuse de celelalte state. Președintele rus, Vladimir Putin, riscă să rămână fără botox și fără alte operații estetice. O serie de producători de medicamente, printre care Eli Lilly and Company, Novartis and Abbvie Inc. au decis să nu mai colaboreze cu Rusia. Zvonurile privind utilizarea […] Articolul Sancţiunile care îl afectează grav pe Putin! Rămâne fără botox în plin război. O serie de companii au renunțat la Rusia apare prima dată în Bani.md.