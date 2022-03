O mașină a intrat într-o mulțime la un festival din Belgia: șase persoane au murit

14:50

Începând din acest weekend se dă start târgurilor și evenimentelor culturale în municipiul Chișinău pe întreg anul 2022. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei Ion Ceban. În perioada 19-20 martie vor fi organizate târguri cu produse agricole autohtone în sectorul Buiucani, Parcul „Alunelul", aleea principală. Acestea se vor desfășura între ora 09:00-17:00.