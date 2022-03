Ofițer superior rus, lichidat de trupele ucrainene

10:35

Printre sutele de fotografii și înregistrări video apărute pe Internet în ultima lună, cu tehnică de luptă rusească distrusă în războiul din Ucraina, ies în evidență câteva imagini cu tancuri care au montate niște cuști de fier deasupra turelei. Poreclite „cuști anti-Javelin”, aceste improvizații rusești ar avea rolul, conform unor experți militari, de a combate inclusiv rachetele antitanc Javelin, care se caracterizează prin faptul că lovesc blindatele venind de deasupra și care au fost furnizate de SUA în număr mare ucrainenilor. În realitate, acește cuști s-au dovedit a fi complet inutile împotriva armelor antitanc de ultimă generație, arată o analiză The Economist. O astfel de „cușcă” ar putea detona prematur un proiectil înainte ca aceasta să lovească blindajul principal. Racheta Javelin are însă o dublă încărcătură, „în tandem”, al cărei scop este exact de a contracara astfel de măsuri defensive, informează publicația de specialitate Stars and Stripes. Alte imagini prezintă camioane cu deja celebrul simbol „Z” al invaziei ruse în Ucraina, care afișează un „blindaj” format din grinzi de lemn sau trunchiuri de copac.