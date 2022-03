Lukașenko: Dacă URSS ar fi existat, am fi putut să evităm conflictele

06:10

Sute de persoane sunt încă prinse sub dărâmăturile teatrului din oraşul asediat Mariupol, la două zile după bombardarea clădirii, a declarat vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit DPA şi AFP. „Sute de locuitori din Mariupol sunt încă sub dărâmături. În ciuda bombardamentelor, în ciuda tuturor dificultăţilor, vom continua operaţiunile de salvare", a spus el într-un