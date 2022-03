MARȚI, 20 APRILIE 2021, VA AVEA LOC ȘEDINȚA CONSILIULUI DE PRESĂ

01:00

#ForumulMedia2020 / La unul din atelierele online din prima zi a Forumului Mass-Media 2020 se va vorbi despre modele eficiente de monetizare a conținuturilor mediatice și alte tipuri de suplinire a bugetului redacției. În calitate de expertă internațională va participa Tea Tabagari, traineră Media E-school South Caucasus (Georgia), Deutsche Welle Akademie. Forumul Mass-Media se desfășoară anual sub egida Consiliului de Presă și este finanțat de Fundația Soros-Moldova și alți donatori.Tea Tabagari este una dintre formatoarele DW Akademie (Germania) la Media E-school South Caucasus din Tbilisi, Georgia. Ea are o experiență unică de 8 ani în vânzări și marketing digital în cea mai mare companie de presă independentă și în cea mai mare casă de vânzări digitale din Georgia. Tea va împărtăși cu participanții la Forumul Mass-Media 2020 câteva cazuri și modele inspiraționale de afaceri în media digitală, care generează profit.Ca expertă națională la atelier va participa Irina Ghelbur, directoarea Interakt Media, expertă în PR și marketing. Irina va prezenta rezultatele unui mini-studiu despre practicile de monetizare a conținuturilor media din Republica Moldova.Reamintim că Forumul Mass-Media 2020 se va desfășura la 24-25 noiembrie. Înregistrarea prealabilă obligatorie are loc pe pagina web www.mediaforum.md/event/2020 și este deschisă până la 16 noiembrie 2020 inclusiv. Pe aceeași...