Cine sunt cei mai tineri și cei mai în vârstă deputați din Parlament

Vârsta medie a deputaților aleși în Parlamentul de la Chișinău este de 47 de ani. 14 din cei 101 de membri ai Legislativului Republicii Moldova sunt tineri cu vârsta de până la 35 de ani. Cel mai tânăr deputat este Eugeniu Sinchevici, care a împlinit 22 de ani. Eugeniu Sinchevici studiază la Facultatea de Științe Politice din Paris și este la primul mandat de deputat. Este al doilea cel mai tânăr deputat din istoria Parlamentului R. Moldova, după deputatul comunist Mihail Poleanschi, care în 2001 devenise parlamentar la vârsta de 21 de ani. Printre cei mai tineri deputați din noua The post Cine sunt cei mai tineri și cei mai în vârstă deputați din Parlament first appeared on DECA.md.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Deca-Press