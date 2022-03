Programul Alimentar Mondial al ONU va contribui esențial la gestionarea crizei refugiaților în R. Moldova

21:10

Regatul Unit isi va desfasura sistemul de aparare antiaeriana ultramodern Sky Sabre in Polonia, a declarat joi ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, in timpul unei vizite intreprinse la Varsovia, informeaza Reuters, citata de Aktual24. Tarile membre ale NATO urmaresc sa consolideze securitatea pe flancul estic al organizatiei, in contextul invaziei ruse in Ucraina. „Vom desfasura sistemul antiaerian cu raza medie de actiune Sky Sabre in Polonia, impreuna cu circa 100 de membri ai personal...