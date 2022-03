Politicienii britanici susțin crearea unui tribunal asemănător celui din Nürnberg care să-l judece pe Putin

12:20

Cehia anunță că nu mai poate primi refugiați din Ucraina. Anunțul a fost făcut de premierul Cehiei, Petr Fiala. Oficialul a spus că țara sa nu mai poate accepta refugiați din Ucraina, deoarece luptă să facă față unui aflux uriaș de oameni care fug de război, informează BBC. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, […]