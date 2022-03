Igor Munteanu: Formatul de negocieri 5+2 pentru reglementarea transnistreană nu mai este valabil, după rezoluţia adoptată de APCE

11:30

În dimineața zilei de joi, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) de comun cu Inspectoratul Național de Investigații au desfășurat percheziții în penitenciarul de tip închis din Taraclia. Perchezițiile s-au desfășurat în cazul a 16 deținuți din acest penitenciar. Oamenii legii îi cercetează pentru conducerea organizațiilor criminale, precum și pentru acțiuni care ...