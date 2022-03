BBC: Cel puţin 80 de cadavre scoase de sub dărâmături la Nikolaev

20:00

Premiile Oscar din anul 2022! Cea de-a 94-a gală de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 27 martie la Dolby Theatre din Hollywood. Potrivit sursei citate,„The Power of the Dog", un western cu accente sumbre și psihologice, difuzat de Netflix, are cele mai multe șanse la premiile Oscar din acest an, fiind nominalizat la 12 […]