VIDEO Au ars ca o torță. Circa o sută de ha de teren din Rezervația Naturală ,,Moara Domnească”, distruse de incendiu

15:50

Un ex-agent sub acoperire a fost reținut pentru un termen de 72 de ore, fiind vizat într-o cauză penală pornită, conform unei bănuieli rezonabile de săvârșire a infracțiunii de escrocherie comisă în proporții mari. Potrivit informațiilor, cazul a avut loc în luna februarie a acestui an. „Persoana vizată, fiind agent sub acoperire, folosindu-se de acest […] Articolul Percheziții la domiciliul unui ex-agent sub acoperire! A fost reținut pentru escrocherie săvârșită în proporții mari apare prima dată în Realitatea.md.