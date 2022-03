În Moldova au fost distruse aproape o sută de mii de doze de vaccin anti-Covid, donate anterior de Franța

09:30

Ministrul italian al Culturii, Dario Franceschini, a anunțat că Italia este gata să sprijine reconstrucţia teatrului din Mariupol „cât mai curând posibil". „Teatrele din toate ţările aparţin întregii umanităţi", a spus oficialul italian. Anunţul a fost făcut într-un mesaj postat pe Twitter. „Italia este gata să reconstruiască Teatrul din Mariupol. Cabinetul de Miniştri a aprobat propunerea mea […]