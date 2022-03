Imagini emoționante la Liov: 100 de cărucioare goale așezate în centrul orașului în memoria copiilor uciși în Ucraina

18:40

Gennadiy Orbu, mărturii dure de pe frontul de război: ”Am stat sub lansatoare de grenade, am văzut cadavrele unor civili” Gennadiy Orbu (51 de ani), fost internațional ucrainean, și-a luat familia și s-a adăpostit în subsolul unui bloc din Mariupol, alături de alte 200 de persoane. Fostul sportiv a povestit mai apoi întreg calvarul prin care a trecut. ”Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt în viață și sunt bine alături de familie. 21 de zile de război am fost la Mariupol. Ne-am ascuns în subsolul unui...