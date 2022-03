Expert: Decizia de a apela la Frontex ar putea arăta că, capacitățile instituțiilor moldovenești au…

08:10

Partidul „Puterea Oamenilor” (PPO), condus de Ruslan Codreanu, a marcat „un an de Putere a Oamenilor”, la 18 martie fiind un an de la înregistrarea oficială a formațiunii în Lista partidelor politice din Republica Moldova, informează TRIBUNA. „După multă muncă și eforturi comune, am ajuns și aici. Am pornit la drum ca o mișcare programatică, […]