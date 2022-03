Polițiștii nu vor primi majorări de salarii, recunoaște Ana Revenco: Avem buget auster

Majorări de salarii pentru polițiști în acest an nu se prevăd, a recunoscut ministrul de Interne, Ana Revenco. În cadrul unei emisiuni la N4, șefa de la MAI a spus că bugetul este unul auster. • "Avem un buget auster, am intrat cu o criză, nu a trecut bine nici jumătate de an și avem încă două agende de criză, Se subțiază bugetul. Aceste subiecte privind majorări vor fi discutate foarte dur. Indiferent de duritatea discuțiilor voi continua să promovez această agendă", a declarat Revenco. Șefa de...

