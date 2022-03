Acord de cooperare între UE și Moldova în materie de gestionare a frontierelor

13:50

Străzile din Dublin, Irlanda, au fost ieri neîncăpătoare. Ziua de 17 martie are o însemnătate particulară pentru irlandezi. Este una din cele mai importante zi din an, căci atunci îl sărbătoresc pe Sf. Patrick. S-au adunat atât irlandezi, cât și oaspeți ai orașului. Au fost prezenți și un grup de moldoveni, care au dansat, în straie tradiționale, sub renumita piesă „Hora din Moldova”. Cei prezenți s-au arătat încântați de prezența moldovenilor noștri.