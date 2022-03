Kievul a anunțat principiile cheie ale modelului de securitate ”ucrainean”

17:00

Președintele rus, Vladimir Putin, ar putea rămâne fără Botox din cauza sancțiunilor impuse Rusiei de către companiile mondiale farmaceutice. În anunțurile care au apărut în presa de afaceri, s-a spus că o serie de producători de medicamente, printre care Eli Lilly and Company, Novartis and Abbvie Inc. au decis să își reducă operațiunile din Rusia, ca parte a sancțiunilor occidentale pentru invazia din Ucraina.