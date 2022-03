Prețurile în sectorul energetic s-au majorat într-un an de peste două ori, iar în ultimele trei luni – cu 27%

11:30

Majorări de salarii pentru polițiști în acest an nu se prevăd, a recunoscut ministrul de Interne, Ana Revenco. În cadrul unei emisiuni la N4, șefa de la MAI a spus că bugetul este unul auster. „Avem un buget auster, am intrat cu o criză, nu a trecut bine nici jumătate de an și avem încă [...]