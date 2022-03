130 de tone de sare, blocate la frontiera dintre Ucraina și Republica Moldova

09:50

Primarul din Melitopol, eliberat recent din detentia rusilor, a fost decorat de președintele Vladimir Zelenski cu „Ordinul pentru curaj”. Primarul Ivan Fedorov a fost răpit de ruși, pentru că a refuzat să se supună ordinelor acestora dupa ce orașul său a fost ocupat. President of #Ukraine Volodymyr Zelenskyy awarded the Mayor of #Melitopol, Ivan Fedorov, […]