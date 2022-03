DOC // Președintele Curții de Apel Chișinău, Vladislav Clima, a depus cerere de demisie

17:20

De săptămâna viitoare, în Republica Moldova vremea se încălzește treptat, a declarat pentru IPN Ghennadii Roșca, șeful Direcției prognoze meteorologice din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Valorile termice înregistrate în aceste zile sunt sub normă. „Republica Moldova este amplasată pe un teritoriu influențat din mai multe direcții, de aceea se atestă atât vreme caldă, cât și vreme rece. În ultima perioadă s-a înregistrat mai mult vreme rece deoarece am fost sub influența unor mase...