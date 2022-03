Președintele Vladimir Zelenski și poporul ucrainean, propuși la Premiul Nobel pentru Pace

20:20

Ministrul rus al Apărării Serghei Șoigu i-a expediat ministrului Culturii Olga Liubimova o scrisoare prin care îi cere ca președintele Ucrainei Vladimir Zelenski, actor de profesie, să fie exclus din „agenda culturală”. La pachet cu Zelenski a fost inclus și regizorul Alexandr Rodnianski, originar din Ucraina, scriu portalurile Mediazona și The Insider, cu trimitere la […] The post Ministrul rus al Apărării i-a cerut ministrului Culturii să-l scoată pe Zelenski de pe ecrane appeared first on NewsMaker.