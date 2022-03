Biden va discuta cu Xi Jinping despre „costurile” eventualului sprijin pe care China l-ar acorda Rusiei

19:20

Satul Scoreni se află la o aruncătură de băț de Chișinău și este una dintre localitățile care știe să-și păstreze oamenii acasă. Am ajuns la Primărie după ora prânzului și de îndată ce am intrat, am avut senzația că am revenit în timp: miros de vopsea, de sobă caldă și de ospitalitate. Primara satului, Svetlana Tabacari ne-a primit cu un zâmbet larg și chiar din primele clipe ale interacțiunii ne-a dat de înțeles că, deși conduce o localitate, este o femeie simplă, care știe să râdă din suflet și să facă glume la orice pas. De fapt, din momentul în care a preluat conducerea satului Scoreni, pe lângă faptul că a demarat proiecte și a pus pe roate tot felul de activități sociale, Svetlana Tabacari a spart cu tocul pantofilor stereotipurile care spun că funcțiile de conducere nu au fost gândite pentru femei.