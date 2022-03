Un fost șef de guvern din țările membre UE a fost reținut într-un dosar al Parchetului European. Cine este?

18:20

Atacul militar al Federației Ruse asupra Ucrainei a creat peste trei milioane de refugiați ucraineni, anunță ONU. În acest moment, din cele trei milioane de ucraineni care au fugit din calea urgiei, aproape 100 000 se află în Republica Moldova. Refugiații ucraineni sunt cazați în 102 centre de plasament, cu o capacitate totală de 9245 locuri, […] Articolul SUPPORT MOLDOVA TO HELP MORE! Peste 300 000 de refugiați din Ucraina au traversat hotarul Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.